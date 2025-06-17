البيت الأبيض يُعيد نشر تغريدة ترامب ويٌطالب بإخلاء طهران فورًا



وكالات

أعاد البيت الأبيض، نشر تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا فيه الإيرانيين إلى إخلاء العاصمة طهران فورًا، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها رسالة ضغط سياسي ودعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

كان ترامب قد كتب عبر منصة "تروث سوشيال": "على الجميع مغادرة طهران فورًا!"، مضيفًا: "إيران كان يجب أن توقّع على الاتفاق الذي طلبتُه. يا له من عار وهدر للأرواح ببساطة: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي!".

وفي تصريحات لاحقة، قال مسؤول في البيت الأبيض لقناة CNN إن المنشور يعكس الإلحاح المتزايد لإقناع إيران بالانخراط مجددًا في المسار الدبلوماسي، لا سيما في ظل تبادل الضربات العسكرية مع إسرائيل منذ الجمعة الماضية.

وأضاف المسؤول، أن الرئيس يتلقى تقارير أمنية ميدانية من وزير الخارجية ماركو روبيو وفريق الأمن القومي، بالتوازي مع مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا، والتي هيمنت عليها تطورات الشرق الأوسط.