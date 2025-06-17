

وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN الأمريكية، مساء الاثنين، إن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورًا"، يعكس الإلحاح المتزايد على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات في ظل التصعيد المتسارع بينها وبين إسرائيل.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب يتلقى تقارير متواصلة من وزير الخارجية ماركو روبيو وكبار المسؤولين الأمنيين أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا، حيث يهيمن الملف الإيراني الإسرائيلي على نقاشات الزعماء.

وفي وقت سابق، شوهد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، وعدد من المستشارين الأمنيين، وهم يجتمعون في البيت الأبيض لمتابعة تطورات الأزمة.

وكان ترامب قد صرح خلال القمة أن "إيران تجلس فعليًا على طاولة المفاوضات"، مضيفًا أن تحركًا دبلوماسيًا لإنهاء الصراع قد يبدأ بمجرد مغادرته القمة.

وقال: "أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا، سنقوم بشيء ما".

وأعاد ترامب التأكيد على موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، قائلا: "قلت مرارًا: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. يا له من عار وهدر للأرواح البشرية".

وأطلق الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، تحذيرًا صريحًا للإيرانيين دعاهم فيه إلى إخلاء العاصمة طهران فورًا، في منشور على منصة "تروث سوشيال".

وكتب ترامب في منشوره: "على الجميع مغادرة طهران فورًا!" ولم يوضح الرئيس الأمريكي في رسالته السبب المباشر وراء هذا التحذير، لكن التحذير يأتي بعد أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل على مواقع في إيران، ورد طهران بموجات صاروخية على أهداف داخل إسرائيل.

وشدد ترامب مجددًا على رفضه امتلاك إيران لأي قدرة نووية، وقال: "إيران كان يجب أن توقع على الاتفاق الذي طلبتُه. يا له من عار وهدر في الأرواح. ببساطة: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي!"