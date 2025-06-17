انفجارات شرق طهران وتفعيل الدفاعات الجوية- فيديو

وكالات

أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، أن دوي عدة انفجارات سُمع قبل دقائق في شرق العاصمة طهران، تحديدًا في منطقة شارع بيروزي، في وقت تشهد فيه العاصمة الإيرانية استنفارًا أمنيًا وجويًا متزايدًا منذ مساء الأحد.

وبحسب التقرير، تزامنت الانفجارات مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وسط أنباء عن محاولات للتصدي لهجوم إسرائيلي جديد يُعتقد أنه استهدف مواقع عسكرية أو أمنية حساسة في المنطقة.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر محاولات الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة طهران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.

وتُظهر اللقطات المصورة التي جرى تداولها، محاولة الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم إسرائيلي على العاصمة طهران.

وتعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

وفي وقت سابق، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت مدنية ومرافق خدمية، من بينها مستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.