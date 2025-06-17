وكالات

تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر محاولات الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة طهران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.

وتُظهر اللقطات المصورة التي جرى تداولها، محاولة الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم إسرائيلي على العاصمة طهران.

وتعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

وفي وقت سابق، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت مدنية ومرافق خدمية، من بينها مستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.