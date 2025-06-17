إعلان

مشاهد متداولة.. الدفاعات الإيرانية تحاول التصدي لهجوم إسرائيلي على طهران

02:06 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الدفاعات الجوية الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تُظهر محاولات الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة طهران، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.

وتُظهر اللقطات المصورة التي جرى تداولها، محاولة الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي لهجوم إسرائيلي على العاصمة طهران.

وتعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

في السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

وفي وقت سابق، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت مدنية ومرافق خدمية، من بينها مستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاعات الإيرانية هجوم إسرائيلي على طهران هجوم إسرائيلي على إيران إيران مقر التلفزيون الإيراني قصف مقر التلفزيون الإيراني سلاح نووي في إيران موجة الصواريخ الإيرانية الهجمات الجوية بين إيران وإسرائيل إيران طلبت من دول خليجية التوسط إيران ستتغلب على الكيان الصهيوني ضرب التلفزيون الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انفجارات شرق طهران وتفعيل الدفاعات الجوية- فيديو

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)