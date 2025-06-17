إعلان

بعد قصف مقر التلفزيون الإيراني.. طهران تُحذر من استهداف قناتين إسرائيليتين

02:04 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

قصف إيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذرت طهران إسرائيل من إخلاء مقري قناتي "القناة 12" و"القناة 14" الإسرائيليتين، مهددةً بشن هجمات مباشرة عليهما، وفق ما نقلته وكالتا فارس ومهر الإيرانيتان شبه الرسميتين.

تأتي هذه التحذيرات ردًا على غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر التلفزيون الإيراني، في طهران أمس الاثنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، زاعمًا أن الهدف كان مركز اتصالات يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بحسب بيان صادر عنه.

بحسب مراسل CNN، تم تنفيذ الضربة الإسرائيلية "استنادًا إلى معلومات استخباراتية"، ووصفتها تل أبيب بأنها "دقيقة ومحددة".

وردًا على ذلك، صعّدت إيران من لهجتها التهديدية، وأكدت عبر وسائل إعلامها أن "استهداف المؤسسات الإعلامية لن يمر دون رد مماثل"، في إشارة إلى القناتين الإسرائيليتين المستهدفتين بالتحذير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إيراني استهداف قناتين إسرائيليتين قصف مقر التلفزيون الإيراني مقر التلفزيون الإيراني التلفزيون الإيراني ضرب التلفزيون الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)