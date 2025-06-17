

وكالات

أكدت مصادر إسرائيلية رسمية، فجر اليوم، أنه لم تُسجل أي إصابات أو أضرار نتيجة الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أُطلقت من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، في إطار ما وصفته طهران بـ"الموجة التاسعة" من الهجمات التي بدأت مساء الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصادر أمنية، إن الهجوم الأخير تضمن عددًا محدودًا من عمليات الإطلاق، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

من جهتها، أكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين، رغم دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد، بما في ذلك تل أبيب.

وفي تطور إيجابي، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن السماح للسكان بمغادرة الملاجئ والغرف المحصنة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة متابعة تعليمات السلامة في حال حدوث موجات إضافية.