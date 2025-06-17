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حرب إسرائيل وإيران.. أمريكا تنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

01:35 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.

ولم يكشف هيجسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي تحدث عنها، لكن "رويترز" أفادت في وقت سابق بإرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية، وتحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.

وقال هيجسيث في منشور على منصة "إكس": "حماية القوات الأمريكية أولويتنا القصوى، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة"، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إنه من المحتمل إرسال سفن إضافية تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى شرق البحر المتوسط، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أمريكيون، أن الجيش الأمريكي ينقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، بهدف "توفير خيارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وسط التوتر في الشرق الأوسط.

وكان ترامب تهرب من الإجابة على سؤال بشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب ردا على هذا السؤال خلال قمة مجموعة السبع، الإثنين: "لا أريد التحدث عن ذلك".

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