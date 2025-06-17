

وكالات

أعلنت وكالة تسنيم، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في سماء طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وأغلقت مجموعة "بازان" الإسرائيلية ومقرها حيفا شمالي البلاد، جميع منشآت التكرير لديها بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج الكهرباء لأضرار جسيمة، من جراء هجوم إيراني.

وقالت المجموعة في بيان للهيئات التنظيمية، إن الهجوم الإيراني أدى إلى مقتل 3 من موظفيها.