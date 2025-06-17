إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا.. ما السبب؟



وكالات

أعلنت مجموعة "بازان" الإسرائيلية ومقرها حيفا شمالي البلاد، إغلاق جميع منشآت التكرير لديها بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج الكهرباء لأضرار جسيمة، من جراء هجوم إيراني.

وقالت المجموعة في بيان للهيئات التنظيمية، إن الهجوم الإيراني أدى إلى مقتل 3 من موظفيها.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد، بعد رفع الرقابة العسكرية، أن من بين القتلى الإسرائيليين في الهجمات الإيرانية، 3 قضوا في استهداف مصفاة للنفط في مدينة حيفا.

وبهذا أكد المسؤول المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مقتل الثلاثة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت قيودا على التغطية الإعلامية للهجمات، التي تعد تاريخيا أعنف مواجهة بين إيران وإسرائيل.

وتم في وقت مبكر من صباح الإثنين رصد دخان أسود كثيف يتصاعد من المصفاة، بعد ضربة يبدو أنها أصابت المجمع الصناعي الكبير حيث توجد المصفاة، بشكل مباشر.

والجمعة شنت إسرائيل هجوما مباغتا على إيران، قالت إنه استهدف منشآت نووية وعسكرية، واستهدفت مواقع بدءا من الحدود الغربية مع العراق، إلى طهران ووصولا إلى مدينة مشهد في الشرق.

وترد إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، طالت مدنا كبرى مثل تل أبيب وحيفا وبيتح تكفا وبني براك.

وخلفت الضربات الإيرانية على إسرائيل حتى الآن 24 قتيلا ودمارا واسعا، واشتعلت الحرائق في كثير من المواقع المستهدفة.

وفي إيران، قالت السلطات إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 224 شخصا على الأقل، من بينهم قادة عسكريين كبار وعلماء نوويون ومدنيون.

والإثنين، أفاد الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت ثلث منصات إطلاق صواريخ أرض أرض الإيرانية.