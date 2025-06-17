البث العبرية: إصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار للملاجئ

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صواريخ إيرانية سقطت في مناطق مفتوحة وأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا خلال الفرار للملاجئ.

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الإثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين طهران وتل أبيب.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35"، وذلك فوق مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الطائرة تُعد الرابعة من نفس الطراز التي يتم تدميرها منذ بداية التصعيد، ما يعكس – بحسب المصدر – فعالية أنظمة الدفاع الإيرانية في التعامل مع التهديدات الجوية المتكررة.