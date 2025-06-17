ترامب يدعو إيران للعودة إلى المفاوضات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع "اتخاذ إجراء قريبًا" لإنهاء التصعيد العسكري المتزايد بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران بعد ختام قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا.

وفي تصريحات أدلى بها خلال القمة التي تصدرت فيها أزمة الشرق الأوسط أجندة الزعماء، قال ترامب: "أعتقد أن إيران تجلس بشكل أساسي على طاولة المفاوضات حيث تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا، سنفعل شيئًا ما".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي طبيعة الخطوة القادمة، لكنه شدد على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأضاف: "أريد ألا أرى سلاحًا نوويًا في إيران، ونحن في طريقنا لضمان حدوث ذلك".

ورفض ترامب الإجابة بشكل مباشر على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على التعامل مع التهديد النووي الإيراني بمفردها، مكتفيًا بالقول: "هذا غير ذي صلة. سيحدث شيء ما".

وفي وقت سابق، أشار إلى أن إيران "ترغب في التحدث"، لكنه انتقد توقيت المفاوضات، معتبرًا أن طهران كان يجب أن تدخل في حوار جاد قبل بدء الهجمات الأخيرة على إسرائيل.

تأتي تصريحات ترامب تزامنًا مع انطلاق "الموجة التاسعة" من الهجمات ضد إسرائيل، والتي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الفجر، وفقًا لما نقلته وكالة CNN عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.