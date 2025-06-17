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إيران تعلن استمرار الموجة التاسعة من الهجمات ضد إسرائيل حتى الفجر

12:48 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الموجة التاسعة من الهجمات ضد إسرائيل

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة التاسعة من الهجمات التي تشنها إيران ضد إسرائيل قد انطلقت، ومن المتوقع أن تستمر حتى ساعات الفجر.
وجاء في التصريحات المنقولة أن "الهجمات الأخيرة تأتي في إطار الرد الاستراتيجي على ما وصفته إيران بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة"، دون أن تُذكر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو الأسلحة المستخدمة.
وفيما تقترب الساعة من منتصف الليل بتوقيت إسرائيل، لم تُصدر تل أبيب بعد ردًا رسميًا على هذه الجولة من الهجمات، في حين تتواصل حالة التأهب القصوى في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

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