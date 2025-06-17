رويترز: إيران طلبت من دول خليجية التوسط لدى ترامب للضغط على إسرائيل

وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن إيران طلبت من ثلاث دول عربية هي قطر والسعودية وسلطنة عمان التوسط لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، في ظل التصعيد المستمر بين الطرفين.

ووفقًا لمصدرين إيرانيين وثلاثة مصادر من الشرق الأوسط، فإن طهران تسعى للاستفادة من النفوذ الأمريكي لدفع تل أبيب نحو تهدئة الوضع، في مقابل إبداء مرونة في ملف المحادثات النووية.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، فإن الطلب الإيراني جاء ضمن مساعٍ دبلوماسية لتخفيف حدة التوتر، حيث أبلغت طهران الوسطاء المحتملين بأنها مستعدة للتعامل بمرونة مع الملف النووي، مقابل وقف الضربات العسكرية الإسرائيلية.

في السياق ذاته، أعلنت كل من روسيا وتركيا استعدادهما للعب دور الوسيط في النزاع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، فضلًا عن إعادة تحريك مسار المفاوضات النووية المتوقفة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إن "إيران لا تنتصر في هذا التصعيد"، داعيًا طهران إلى الدخول في مفاوضات قبل فوات الأوان، ومشيرًا إلى أن "الوضع مؤلم للطرفين"، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا، شرط أن يكون مقبولًا من الجانبين.

وتأتي هذه التطورات بينما تدخل الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة شديدة التوتر، مع تبادل كثيف للضربات شمل منشآت استراتيجية وأهدافًا حساسة، وسط قلق دولي متزايد ودعوات للتهدئة واستئناف الحوار.