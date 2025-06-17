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أكسيوس: واشنطن أبلغت حلفاءها بعدم الانخراط في الحرب ما لم تُستهدف قواتها

12:03 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات
كشفت موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الإدارة الأمريكية أبلغت حلفاءها في المنطقة بأنها لن تشارك في أي حرب بين إسرائيل وإيران، إلا في حال تعرّض القوات أو المصالح الأمريكية لهجمات مباشرة من قبل طهران.
وبحسب التقرير، فإن الرسالة الأمريكية كانت واضحة، وهي أن استهداف الإيرانيين لأي عنصر أمريكي سيُعتبر تجاوزًا لـ"خط أحمر" سيقابله رد مباشر.
كما أوضحت المصادر أن واشنطن تتوقع من حلفائها إيصال هذه الرسالة إلى الجانب الإيراني، في محاولة لردعه عن القيام بأي أعمال انتقامية قد تطال القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أفادت بوقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس.

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