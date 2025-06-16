إعلان

الحرس الثوري: نفذنا الموجة التاسعة من "الوعد الصادق 3" ضد الكيان الصهيوني

11:55 م الإثنين 16 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، تنفيذ الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستتواصل خلال الليلة.

وقال الحرس الثوري في بيان رسمي: "لن نسمح للكيان الصهيوني أن ينعم بالهدوء والاستقرار"، مشيرًا إلى أن قواته نفذت 545 عملية باستخدام المسيّرات خلال الساعات الـ72 الماضية، استهدفت مواقع متعددة داخل الأراضي المحتلة.

وأكد البيان أن الهجمات تأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"الاعتداءات الصهيونية المستمرة"، وأن مرحلة جديدة من العمليات قد بدأت بالفعل، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة المواجهة بين الجانبين.

شنت إيران، اليوم الإثنين، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصواريخ الإيرانية الوعد الصادق إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)