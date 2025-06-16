وكالات



أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، تنفيذ الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستتواصل خلال الليلة.



وقال الحرس الثوري في بيان رسمي: "لن نسمح للكيان الصهيوني أن ينعم بالهدوء والاستقرار"، مشيرًا إلى أن قواته نفذت 545 عملية باستخدام المسيّرات خلال الساعات الـ72 الماضية، استهدفت مواقع متعددة داخل الأراضي المحتلة.



وأكد البيان أن الهجمات تأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"الاعتداءات الصهيونية المستمرة"، وأن مرحلة جديدة من العمليات قد بدأت بالفعل، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة المواجهة بين الجانبين.

شنت إيران، اليوم الإثنين، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



