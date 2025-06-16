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وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا إثر استهدافها بصاروخ إيراني

11:39 م الإثنين 16 يونيو 2025

وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا

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وكالات
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بوقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس.
كان التلفزيون الإيراني، أعلن مساء الإثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين طهران وتل أبيب.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35"، وذلك فوق مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الطائرة تُعد الرابعة من نفس الطراز التي يتم تدميرها منذ بداية التصعيد، ما يعكس – بحسب المصدر – فعالية أنظمة الدفاع الإيرانية في التعامل مع التهديدات الجوية المتكررة.

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