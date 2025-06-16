وكالة فارس: إيران دمرت منظومة دفاع جوي إسرائيلية بعيدة المدى

وكالات



أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الهجمات الجديدة التي تنفذها إيران ضد "الكيان الصهيوني" اليوم الإثنين، تأتي ضمن عملية مركبة تشمل استخدام صواريخ ومسيّرات، في إطار التصعيد المستمر تحت اسم "الوعد الصادق".

ووفقًا لمصدر عسكري تحدث للوكالة، نفذت إيران حتى الآن 550 عملية باستخدام الطائرات المسيّرة داخل الأراضي المحتلة منذ بدء العملية، وأضاف المصدر أن عملية توغل جديدة بطائرة مسيّرة نُفذت اليوم من محيط القدس إلى مركز فلسطين المحتلة.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير منظومة دفاع جوي إسرائيلية بعيدة المدى، دون أن يتم الكشف عن نوع المنظومة أو موقعها الدقيق، مشيرًا إلى أن العملية تشكل "ضربة نوعية لقدرات الردع الإسرائيلية".



يذكر أن التلفزيون الإيراني، قد أعلن مساء الإثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين طهران وتل أبيب.

