وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي مساء الإثنين، مقتل ضابط برتبة نقيب يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء غولاني، خلال اشتباك مسلح في جنوب قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة عدد من الجنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في مدينة خان يونس، مشيرًا إلى أن الانفجار أعقبه اشتباك عنيف مع مسلحين فلسطينيين، وقد تم نقل القتلى والمصابين عبر طائرات إجلاء من موقع الحدث.

من جهتها، كانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة في بيان عبر "تلغرام" أن مقاتليها نصبوا كمينًا لقوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل شمال شارع 5 في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، واستهدفوها بصواريخ من طراز "107" وقذائف هاون.

وأفادت "سرايا القدس" بأنها رصدت هبوط مروحية إسرائيلية في مكان الهجوم لإجلاء القتلى والجرحى، ووصفت العملية بأنها "كمين محكم ومركب"، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية في المنطقة.