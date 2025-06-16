وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن سلاح الجو شن هجومًا على طائرتين إيرانيتين من طراز F-14 في مطار طهران، ما أسفر عن تدميرهما.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: "نفذت طائرات سلاح الجو، اليوم الإثنين، هجومًا على طائرتين من طراز F-14 كانتا متمركزتين في مطار طهران، وكان من المخطط أن تُستخدما لاعتراض طائراتنا".

وأضاف أن "القوات الجوية أحبطت أيضًا محاولة لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، حيث قامت خلال الأيام الماضية بتتبع فرقة الإطلاق، وتحديد هويات العناصر المسؤولة، ورصد منصات الإطلاق والأسلحة المنتشرة ميدانيًا، ليتم لاحقًا القضاء على الفرقة وتدمير المنصات قبل لحظات من تنفيذ العملية".

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" فوق مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد.