نتنياهو: إسرائيل بصدد تغييرات كبرى في الشرق الأوسط

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن إسرائيل باتت تسيطر على الأجواء فوق العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدًا أن الطريق أصبح ممهدًا نحو إيران، مشيرًا إلى أن بلاده بصدد تغييرات كبرى في الشرق الأوسط، وأن هذه العملية ستؤدي إلى تحول استراتيجي واسع في المنطقة.

وأوضح نتنياهو أن القوات الإسرائيلية نجحت في تدمير نصف الطائرات المسيّرة الإيرانية، واستهدفت الرادارات المركزية ومبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة بشكل منهجي لتدمير الأهداف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن إيران تسعى لإنتاج أسلحة نووية وصواريخ باليستية، لكن إسرائيل تعمل على منع ذلك، معتبرًا أن القضاء على البرنامج النووي الإيراني يشبه القضاء على مرض السرطان، وأن النتائج حتى الآن جيدة، مؤكدًا استمرار الهجمات حتى تحقيق الهدف الكامل.

وحول منشأة فوردو النووية، قال نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بإزالة التهديد الإيراني بالكامل، مشددًا على أن بلاده نجحت في تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية واحدًا تلو الآخر.

وأشاد نتنياهو بالدعم الأمريكي في هذه العمليات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب، يقدمان دعمًا واضحًا لإسرائيل، خاصة من خلال المساهمة في إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية عبر الدفاعات الجوية والطائرات الأمريكية.