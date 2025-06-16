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تصدرت مشهد القصف على الهواء.. من هي سحر إمامي مذيعة التليفزيون الإيراني؟

10:10 م الإثنين 16 يونيو 2025

سحر إمامي المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على ا

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وكالات
تعرضت المذيعة الإيرانية سحر إمامي لهجوم مباشر خلال بث حي أثناء تغطيتها للأحداث من إحدى المناطق الواقعة شرق إيران، اليوم الإثنين، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بثباتها وعودتها مرة أخرى لاستكمال البث.
واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة طهران، ما تسبب في انقطاع مؤقت للاتصالات الهوائية واللاسلكية، وأدى إلى توقف البث المباشر لعدة دقائق.

من هي سحر إمامي؟

تُعد سحر إمامي واحدة من أبرز المذيعات في الساحة الإعلامية الإيرانية، حيث بدأت مسيرتها الإعلامية بعد فوزها في اختبارات القبول للمذيعين عام 2008، وانطلقت عبر برنامج اجتماعي على قناة "طهران" بعنوان "نرجع للبيت"، ثم انتقلت إلى مجال الأخبار السياسية في عام 2010.
ورغم أنها حاصلة على شهادة في الهندسة الغذائية، إلا أنها اختارت خوض تجربة العمل الإعلامي، وتمكنت من إثبات حضورها وتميزها من خلال أسلوبها الهادئ والمميز في التقديم.
وتُعرف إمامي بتميزها في اختيار ألوان مبهجة خلال ظهورها على الشاشة، في محاولة منها لتخفيف التوتر الذي قد يصاحب الأخبار الجادة، بحسب ما صرحت به في مقابلات سابقة.
وتحرص سحر إمامي على الالتزام بالمظهر المحافظ المتوافق مع سياسات القناة الرسمية، حيث تظهر دائمًا بمكياج بسيط وملابس واسعة، وهي متزوجة وأم لطفل، وقد نفت مرارًا أي صلة قرابة تربطها بشخصيات عامة تحمل نفس اسم العائلة.
وتُعتبر سحر إمامي من الأسماء اللامعة في عالم الأخبار ضمن الإعلام الإيراني، إذ تحتل مكانة متميزة بين مذيعي نشرات الأخبار، وساهمت في تقديم الأخبار لأكثر من 15 عامًا، لتكون من أبرز الشخصيات الإعلامية التي تحظى بثقة الجمهور.

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