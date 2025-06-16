"الرابعة".. إيران تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-35

وكالات



أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" فوق مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد.



وذكرت الوكالة أن هذه هي الطائرة الرابعة من نفس الطراز التي يتم تدميرها من قبل الدفاعات الإيرانية، في ظل التصعيد العسكري المتبادل.



وكان قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد، قد أعلن سابقًا عن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة داخل إيران.



كما نقلت "تسنيم" يوم الجمعة أن القوات الإيرانية أسرت طيارًا إسرائيليًا بعد إسقاط طائرته، معتبرة ذلك "نجاحًا جديدًا للدفاعات الجوية الإيرانية وقدرتها على التصدي للاعتداءات".



في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي صحة هذه المزاعم حينها، حيث وصف المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، ما ورد في الإعلام الإيراني بأنه "كاذب تمامًا ويواصل ترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة".