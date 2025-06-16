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أمريكا تحذر رعاياها في الأردن من احتمال تحليق صواريخ ومسيرات في الأجواء

09:39 م الإثنين 16 يونيو 2025

السفارة الأمريكية في الأردن

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وكالات

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المملكة من احتمال وجود "صواريخ أو طائرات بدون طيار أو قذائف" في المجال الجوي الأردني، في حين تواصل إيران وإسرائيل شن هجمات ضد بعضهما البعض.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تُصدر فيه السفارة الأمريكية تحذيرًا مماثلًا، وكان قد صدر تحذير مماثل يوم الجمعة.

ولفتت السفارة الأمريكية إلى احتمال استمرار تحليق الصواريخ والطائرات المسيرة والصواريخ فوق الأجواء الأردنية في الأيام المقبلة، وفقًا للتحذير الأمني، ونصحت مواطنيها قائلة: "يُرجى الحفاظ على أقصى درجات الحذر، وفي حال وقوع مثل هذه الحوادث، ابحث عن غطاء جوي واختبأ في مكان آمن. ابقَ في الداخل وتجنب التعرض للحطام المتساقط".

وجاء في التحذير الأمريكي أن الحكومة الأردنية "قامت الآن بتفعيل أجهزة إنذار الدفاع المدني في حالة دخول الصواريخ أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ إلى المجال الجوي الأردني".

وأشار إلى أنه في حال سماع مثل هذه الإنذارات، فسوف يُطلب من موظفي السفارة البقاء في أماكنهم حتى صدور إشارة التحذير.

وتابع التحذير الأمريكي: "نظرًا للتوتر الشديد في المنطقة، لا تزال البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة. نذكّر المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي الحذر باستمرار، ونشجعهم على متابعة الأخبار العاجلة".

وتواصل إيران وإسرائيل توجيه الضربات الصاروخية ضد بعضهما البعض، في تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

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