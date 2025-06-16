إعلان

الحرس الثوري الإيراني محذرا سكان تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

09:32 م الإثنين 16 يونيو 2025

تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران - ( د ب أ)

وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب في إسرائيل بالمغادرة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن هذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وجهت إسرائيل تحذيرات لإخلاء مناطق في العاصمة طهران تضم مقر استوديوهات التليفزيون الرسمي.

وعقب ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية انقطاع بث مباشر للتليفزيون الرسمي في البلاد بشكل مفاجئ بعد هجوم إسرائيلي ، أكده الجيش الإسرائيلي، وذلك قبل أن يعود البث مرة أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري تل أبيب الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل الرد الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)