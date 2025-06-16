الحرس الثوري الإيراني محذرا سكان تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

طهران - ( د ب أ)

وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب في إسرائيل بالمغادرة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن هذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وجهت إسرائيل تحذيرات لإخلاء مناطق في العاصمة طهران تضم مقر استوديوهات التليفزيون الرسمي.

وعقب ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية انقطاع بث مباشر للتليفزيون الرسمي في البلاد بشكل مفاجئ بعد هجوم إسرائيلي ، أكده الجيش الإسرائيلي، وذلك قبل أن يعود البث مرة أخرى.