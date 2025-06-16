سي إن إن: ترامب لن يوقع على بيان الـG7 للتهدئة بين إسرائيل وإيران

وكالات

قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي التوقيع على بيان مشترك يدعو إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، والذي صاغه زعماء مجموعة السبع في كندا.

وذكر مشروع البيان، الذي قاده مسؤولون أوروبيون في قمة الدول الصناعية الكبرى G7، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وأن إيران لا تستطيع الحصول على سلاح نووي، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول خطط ترامب المتعلقة بالبيان المشترك: "في ظل القيادة القوية للرئيس ترامب، عادت الولايات المتحدة لقيادة جهود استعادة السلام في جميع أنحاء العالم. سيواصل الرئيس العمل على ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي"، بحسب الشبكة الأمريكية.

وترى "سي إن إن"، أن قرار ترامب بعدم التوقيع على البيان يؤدي إلى انقسام فوري مع نظرائه حتى قبل بدء القمة في جبال روكي الكندية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤولون من وفود متعددة، إن قادة مجموعة السبع G7 يخططون للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استراتيجيته للتعامل مع إسرائيل وإيران، في الوقت الذي يلقي فيه الصراع المتصاعد بظلاله على اليوم الأول من القمة.

وذكر المسؤولون، أن منظمي مؤتمر الدول الصناعية الكبرى كانوا يأملون في إصدار بيان مشترك يدعو إلى خفض التصعيد، وكانت المناقشات جارية بين الدول بشأن اللغة مع بدء القمة في جبال روكي الكندية.