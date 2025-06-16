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نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال مع إيران

09:29 م الإثنين 16 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يُنهي القتال مع إيران، لا أن يصعّده".

وأضاف نتنياهو في حديثه مع شبكة " ABC News": "لقد عانينا من نصف قرن من الصراع الذي أشاعه هذا النظام الذي يروع الجميع في الشرق الأوسط، وينشر الإرهاب والتخريب والتآمر في كل مكان".

ولفت إلى أن "إيران تسعى إلى حرب أبدية، وتدفعنا نحو حافة مواجهة نووية. وما تقوم به إسرائيل هو محاولة لمنع ذلك وإنهاء هذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بالتصدي لقوى الشر".

وحين سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المرشد فعليًا، رد نتنياهو: "نقوم بما يجب علينا القيام به.. لن أخوض في التفاصيل، لكننا استهدفنا كبار علماءهم النوويين، وهم في الأساس يشكلون فريق هتلر النووي".

وتابع نتنياهو أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني يصب في مصلحتها، مؤكدًا أن إيران تريد حربًا بلا نهاية وتدفع الجميع نحو شفا حرب نووية، في حين أن إسرائيل تعمل لمنع ذلك.

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