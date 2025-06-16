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الأعلى للأمن القومي الإيراني: "سنحول الليل في الكيان الصهيوني إلى نهار"

09:11 م الإثنين 16 يونيو 2025

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

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وكالات

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء الإثنين، أن إيران لن تظل مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الاعتداءات المستمرة من الكيان الصهيوني"، مضيفًا في بيان عاجل أن طهران "ستحوّل الليل في الكيان الصهيوني إلى نهار"، في إشارة واضحة إلى احتمال تنفيذ رد عسكري واسع.

ويأتي هذا التصعيد بعد موجة من التصريحات المتشددة التي أطلقها قادة عسكريون إيرانيون خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع تابعة لإيران داخل الأراضي السورية، واستمرار الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول هجمات إلكترونية وعمليات تخريب استهدفت منشآت حيوية.

وفي سياق التصعيد المستمر، أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أمرًا بإخلاء "المنطقة الثالثة" في العاصمة الإيرانية طهران، تمهيدًا لتنفيذ ضربات وُصفت بأنها تستهدف "البنية التحتية العسكرية" للنظام الإيراني داخل المدينة.

وفي منشور نُشر باللغة الفارسية عبر منصة "إكس"، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تنفيذ عمليات في المنطقة خلال الساعات المقبلة، محذرًا من أن التواجد هناك "يشكل خطرًا على الحياة"، في رسالة موجهة مباشرة إلى السكان.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن المنطقة المعنية تُعد من أكثر مناطق طهران اكتظاظًا بالسكان، وتضم مباني سكنية ومؤسسات حكومية، من بينها مقرات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB).

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