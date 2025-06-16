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لليهود فقط".. إسرائيلي يمنع عمالًا تايلنديين من دخول الملاجئ أثناء قصف إيراني (فيديو)

09:00 م الإثنين 16 يونيو 2025

هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ تحت الأرض

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مستوطناً إسرائيلياً يمنع مجموعة من العمال التايلانديين من دخول أحد الملاجئ أثناء قصف إيراني استهدف عدد من المناطق، قائلاً إن "الملجأ مخصص لليهود فقط".

وأثار الفيديو موجة واسعة من الغضب والاستنكار، حيث اعتبره ناشطون تجسيداً واضحاً للعنصرية والتمييز الممنهج ضد غير اليهود في إسرائيل.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على ظروف العمال الأجانب، لا سيما العمال التايلانديين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من القوى العاملة في القطاع الزراعي الإسرائيلي.

ووصفت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي تصرف المستوطن بأنه انعكاس لسياسات التمييز المستمرة، معيدةً النقاش حول أوضاع العمال الأجانب في إسرائيل، الذين يعمل عشرات الآلاف منهم في ظروف صعبة.

وبدأت إسرائيل في استقدام العمال التايلانديين منذ أواخر الثمانينات، بعد تراجع الاعتماد على العمالة الفلسطينية، في إطار اتفاقيات رسمية مع حكومة تايلاند.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول أمني كبير أن إيران "تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي".
كانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران درست جميع الاحتمالات المرتبطة بالحرب، وأعدّت نفسها لمواجهة أي موقف محتمل.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الأيام المقبلة "ستكشف للعالم ما تمتلكه إيران من ابتكارات وقدرات ميدانية".
وأفادت الوكالة بإسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية في مدينة ملاير في محافظة لرستان غربي البلاد، في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية.

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