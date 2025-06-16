صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل إثر رصد صواريخ من إيران

وكالات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو شمال إسرائيل، ما تسبب في دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن سكان الشمال لم يتلقوا إنذارًا مسبقًا خلافًا للرشقات الصاروخية السابقة من إيران.

وقبل قليل، شنت إيران، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت الجبهة الداخلية، إنه تم رصد عدد من الصواريخ التي أطلقتها إيران فى اتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية ومهاجمتها، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على الأراضي الإسرائيلية.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرًا بإخلاء منطقة محددة في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء الهجوم الإيراني ردًا على قصف إسرائيل أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.