بريطانيا: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

وكالات



أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي عمل عسكري لن يؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني.



وخلال جلسة مجلس العموم، استعرض لامي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في إيران وإسرائيل.



وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تطلب من مواطنيها الموجودين في إسرائيل "تسجيل وجودهم" لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) لمتابعة المستجدات والحصول على التوجيهات اللازمة بشأن مغادرة البلاد.



وقال: "أريد أن أوضح أن المملكة المتحدة لم تشارك في أي ضربات ضد إيران، فهذا عمل عسكري نفذته إسرائيل"، مؤكدًا أن "أي عمل عسكري لن يوقف البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن أولويتنا الآن هي خفض التصعيد".



وأضاف: "رسالتنا لكل من إسرائيل وإيران واضحة: التراجع، وضبط النفس، وتجنب الانزلاق نحو صراع كارثي لا يمكن لأحد التحكم في نتائجه".

وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم على استوديو قناة التلفزيون الرسمي الإيراني (إيرين).

وقال الجيش إن قواته الجوية "نفذت ضربة دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية من مديرية الاستخبارات، استهدفت مركز اتصالات كان يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، حسب ادعائه.

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية استغلت المبنى بحجة نشاط مدني لإخفاء الاستخدام العسكري للبنية التحتية والمعدات، وألحق الهجوم ضررًا مباشرًا بالقدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية".