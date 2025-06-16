إيران تشن هجومًا جديدًا على إسرائيل

وكالات

شنت إيران، اليوم الإثنين، هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقالت الجبهة الداخلية، إنه تم رصد عدد من الصواريخ التي أطلقتها إيران فى اتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية ومهاجمتها، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي على الأراضي الإسرائيلية.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرًا بإخلاء منطقة محددة في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء الهجوم الإيراني ردًا على قصف إسرائيل أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.