ترامب: إيران لم تفز في الحرب وعليها التحدث معنا قبل فوات الأوان

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يعتقد أن إيران تريد تهدئة صراعها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن طهران "لم تفوز في هذه الحرب".



ورد "ترامب" على سؤال من الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع في كندا، بشأن ما إذا كان قد رأى أي إشارات أو رسائل من وسطاء تفيد برغبة إيران في تهدئة الصراع بقوله: "نعم"، مضيفًا: "يريدون التحدث، لكن كان ينبغي عليهم فعل ذلك مُسبقًا.. كان لديّ 60 يومًا، وكان لديهم 60 يومًا، وفي اليوم الحادي والستين، قلت: 'ليس لدينا اتفاق".



وتابع: "عليهم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر مؤلم لكلا الطرفين، لكنني أقول إن إيران لا تفوز في هذه الحرب، ويجب عليهم التحدث، ويجب عليهم التحدث على الفور، قبل فوات الأوان".



تأتي هذه التعليقات بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران "ترسل إشارات عاجلة إلى أنها تسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية واستئناف المحادثات بشأن برامجها النووية، وترسل رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب"، واستشهد التقرير بمسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.



وكان ترامب قد أصدر إنذارًا نهائيًا مدته شهران لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي وإلا ستواجه عواقب، وبالتزامن مع يوم الجمعة والذي يعد اليوم الحادي والستون، شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران، مستهدفةً برنامجها النووي وقادتها العسكريين.



ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان هناك أي شيء من شأنه أن يدفع الجيش الأميركي إلى التدخل في الصراع، وقال للصحفيين: "لا أريد التحدث عن ذلك".