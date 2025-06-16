ترامب: إيران تريد تهدئة الصراع مع إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا اليوم الاثنين، إنه يرى أن إيران تريد تهدئة صراعها مع إسرائيل، معتقدًا أن طهران "لم تفوز في هذه الحرب".

وردًا على سؤال عما إذا كان قد رأى أي إشارات أو رسائل من وسطاء تفيد برغبة إيران في تهدئة الصراع، قال ترامب لشبكة CNN: "نعم". وأضاف: "يريدون التحدث، لكن كان ينبغي عليهم فعل ذلك مُسبقًا. كان لديّ 60 يومًا، وكان لديهم 60 يومًا، وفي اليوم الحادي والستين، قلت: 'ليس لدينا اتفاق'".

وتابع: "عليهم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر مؤلم لكلا الطرفين، لكنني أقول إن إيران لا تفوز في هذه الحرب، ويجب عليهم التحدث، ويجب عليهم التحدث على الفور، قبل فوات الأوان".

تأتي هذه التعليقات بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إيران "ترسل إشارات عاجلة تفيد بأنها تسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي، وترسل رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب". واستشهد التقرير بمسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا، وفق CNN.

وقالت الشبكة، إن ترامب أصدر إنذارًا نهائيًا مدته شهران هذا الربيع لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي وإلا ستواجه عواقب. وفي يوم الجمعة، اليوم الحادي والستون، شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران، مستهدفةً برنامجها النووي وقادتها العسكريين، بحسب ما أوردته CNN.

ورفض الرئيس الأمريكي ترامب الإفصاح عما إذا كان هناك أي شيء من شأنه أن يدفع الجيش الأمريكي إلى التدخل في الصراع، وقال للصحفيين اليوم: "لا أريد التحدث عن ذلك".

كما لم يفصح الرئيس الأمريكي عن المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في ظل حربها الدائرة مع إيران والتي بدأت فجر الجمعة بشن هجمات على مواقع عسكرية وقتلت عشرات المسؤولين العسكريين والنوبيين في هجماتها الصاروخية.

وأكد ترامب، دعم بلاده الدائم لإسرائيل، قائلًا: "لقد فعلنا ذلك لفترة طويلة، وبقوة، وإسرائيل في وضع جيد جدًا الآن".