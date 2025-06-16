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بعد استهدافه.. التلفزيون الإيراني: العدو الصهيوني يريد إسكات صوت الشعب

07:53 م الإثنين 16 يونيو 2025

التليفزيون الإيراني عقب تعرضه للقصف الإسرائيلي

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وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، في بيان رسمي، أن "العدو الصهيوني" شنّ هجومًا صاروخيًا وصفه بـ"الوحشي" استهدف أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع.

وأشار البيان إلى أن القصف كان موجهًا نحو القناة الإخبارية بهدف "إسكات صوت الشعب الإيراني".

وفي تعليق له، قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن "الهجوم الصهيوني يثبت أن الإعلام الإيراني أصاب بعمق الاستراتيجية الإعلامية للعدو، ما دفعه إلى هذا التصرف العدواني المباشر".

وأظهرت لقطات من البث المباشر لحظة اضطرار مذيعة إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الارتباك والفوضى، في مشهد أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه، أفادت القناة 14 الإسرائيلية قبل قليل بأن جيش الاحتلال يعتزم استهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا في حدة التوتر بين الجانبين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر عن سقوط عدد من القتلى بين العاملين في المبنى، إضافة إلى إصابات في صفوف الموظفين، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.

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