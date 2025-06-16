بعد استهدافه.. مقتل عدد من موظفي التلفزيون الإيراني | فيديو

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من الموظفين بالتليفزيون الإيراني عقب تعرضه للقصف الإسرائيلي.

وتعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

⭕️⭕️🚨#عاجل

🚨إسرائيل تهاجم هيئة الإذاعة الإيرانية!

🚨مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع للنظام يحترق ويتصاعد منه الدخان.

🚨تم قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

🚨تم استهداف استوديو البث المباشر لشبكة الأخبار pic.twitter.com/2xjcX0FuY1 — الثورة الإيرانية (@MMOHAMMADA1) June 16, 2025





وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية في خبر لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت مدنية ومرافق خدمية، من بينها مستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.