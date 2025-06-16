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أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل لأعلى مستوى

06:51 م الإثنين 16 يونيو 2025

أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل

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وكالات
رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تحذيرها بشأن السفر إلى إسرائيل إلى أعلى مستوى، محذرة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى هناك.

وجاء ذلك بعد سماح وزارة الخارجية لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وكذلك الموظفين غير الأساسيين بالمغادرة طواعية وسط الهجمات المتبادلة المستمرة بين إسرائيل وإيران.

وبالإضافة إلى المغادرة المسموح بها، قالت السفارة الأمريكية أمس الأحد إنه "نتيجة للوضع الأمني الحالي والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمواصلة الاحتماء في أماكن إقامتهم وبالقرب منها حتى إشعار آخر".

وتشير استشارة السفر الصادرة اليوم إلى أنه "ردًا على الحوادث الأمنية وبدون إشعار مسبق، قد تفرض السفارة الأمريكية قيودًا إضافية أو تمنع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم من السفر إلى مناطق معينة من إسرائيل والبلدة القديمة في القدس والضفة الغربية".

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