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تشويش يُربك 900 سفينة في مضيق هرمز.. وتحذيرات من تصاعد الخطر بالخليج

06:33 م الإثنين 16 يونيو 2025

مضيق هرمز

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وكالات

أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن بيانات، بحدوث تشويش إشارات ملاحة صادرة عن أكثر من 900 سفينة في مضيق هرمز والخليج نهاية الأسبوع، موضحة أن التشويش تسبب في ارتباك داخل الممر البحري الحيوي مع تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل.

وذكرت الوكالة، أن الأعطال أدت لاعتماد السفن على الرادارات والبوصلة والرؤية المباشرة ما يرفع إمكانية التصادم، مشيرة إلى أن مركز المعلومات البحرية حذر من تشويش شديد على إشارات الملاحة من ميناء بندر عباس الإيراني.

وفي السياق ذاته، حذرت عمليات التجارة البحرية البريطانية، من أن التشويش يتصاعد في أنحاء الخليج ويؤثر على طريقة تبليغ السفن عن مواقعها، وفق ما جاء في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس".

وقالت الهيئة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت عدة بلاغات عن تزايد التداخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تداخل إلكتروني.

ومن جانبه، قال مركز المعلومات البحرية المشتركة (CMF)، الذي يهدف إلى مشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الهجمات على السفن التجارية، إنه "لا مؤشرات على وجود حصار محتمل لمضيق هرمز".

ووسط التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء الحرب بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع، تتجه الأنظار نحو مضيق هرمز، الذي تمر عبره أكثر من ربع صادرات النفط ومشتقاته عالميًا، ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط في حال أقدمت طهران على إغلاق الممر البحري الحيوي.

ويُشار إلى أن إيران قد هددت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز، أبرزها في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وقبلها في 2011 و2012. لكن التهديد بقي في إطار التصريحات، دون خطوات عملية.

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