الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء المنطقة الثالثة بطهران استعدادًا لقصفها

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمر إخلاء في المنطقة الثالثة بالعاصمة الإيرانية طهران استعدادًا لضربات مخططة على ما قال إنه البنية التحتية العسكرية في العاصمة الإيرانية.

وفي منشور باللغة الفارسية على منصة "إكس" ، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيتخذ إجراءات في المنطقة في الساعات المقبلة لمهاجمة البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني، محذرًا من أن التواجد في هذه المنطقة "يعرض الحياة للخطر".

🔴 هشدار فوری به کلیه أفراد حاضر در ناحیه مشخص شده نقشه ضمیمه در منطقه ۳ تهران.



⭕️ شهروندان گرامی، بمنظور امنیت شما خواهشمندیم از ناحیه مذکور در منطقه ۳ تهران فورا خارج گردید.



⭕️ طی ساعات آینده ارتش اسرائیل در این ناحیه همچنان که طی روزهای اخیر در محدوده تهران عمل نموده است،… pic.twitter.com/kco8SbtGjw — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 16, 2025

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها مكتظة بالسكان وتعتبر واحدة من 21 منطقة في طهران وتحتوي على مبان سكنية وحكومية بما في ذلك مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB).

وصدر أمر الإخلاء في الوقت نفسه تقريبًا الذي صرّح فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "بوق الدعاية والتحريض الإيراني في طريقه إلى الزوال"، وأن "إخلاء السكان المجاورين قد بدأ". ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعليقه يشير إلى أمر الإخلاء في المنطقة الثالثة أم إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقبل قليل، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم قصف مبنى التلفزيون الإيراني في طهران.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية طالت مواقع متعددة داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية، كان من ضمنها مستشفى، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.