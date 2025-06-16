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على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل للتلفزيون الرسمي الإيراني | فيديو

06:26 م الإثنين 16 يونيو 2025

لحظة قصف إسرائيل للتلفزيون الرسمي الإيراني

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وكالات

تعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.



وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية في خبر لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، شملت منشآت مدنية ومرافق خدمية، من بينها مستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.

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