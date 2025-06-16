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الضربة الكبرى.. إيران تعد بهجوم غير مسبوق على إسرائيل

06:17 م الإثنين 16 يونيو 2025

ضرب المنشآت النووية الإيرانية

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وكالات

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول أمني كبير أن إيران "تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

كانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران درست جميع الاحتمالات المرتبطة بالحرب، وأعدّت نفسها لمواجهة أي موقف محتمل.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الأيام المقبلة "ستكشف للعالم ما تمتلكه إيران من ابتكارات وقدرات ميدانية".

وأفادت الوكالة بإسقاط 3 مسيّرات إسرائيلية في مدينة ملاير في محافظة لرستان غربي البلاد، في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية.

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