وكالات

قال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات "نيميتز" ومجموعتها الضاربة تتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها ستنضم إلى الحاملة فينسون لتعزيز إجراءات الحماية للقوات الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن حاملة الطائرات نيميتز تغادر منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مهمة لم تكن معدة مسبقا.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة السفن بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين متجهة غربًا نحو منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، ما يزيد من التوقعات بشأن احتمال سعي واشنطن إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة أو التحضير لتأمين طرق الملاحة الحيوية.

وتُعد "نيميتز" واحدة من أضخم حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، وتضطلع بدور محوري في تنفيذ العمليات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى مساهمتها في مهام الردع العسكري وتوفير الدعم اللوجستي في مناطق النزاع.