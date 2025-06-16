إعلام عبري: الجيش يعتزم قصف مبنى التلفزيون الإيراني

وكالات



ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم قصف مبنى التلفزيون الإيراني في طهران.



شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات جوية طالت مواقع متعددة داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية، كان من ضمنها مستشفى، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة تضم ورشًا صناعية بالقرب من مستشفى فارابي في محافظة كرمنشاه، غرب البلاد، وأدى القصف إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للمستشفى، خاصة في قسم العناية المركزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المرضى وتحطم النوافذ والمعدات الطبية داخل المبنى.

من جانبها، أفادت وكالة "فارس نيوز" بأن إحدى الغارات استهدفت مبنى الدفاع المدني التابع لبلدية مدينة موسيان في محافظة دهلران، جنوب غرب إيران، وهو موقع سبق وتعرض لقصف في وقت سابق، وحتى الآن، لم تصدر السلطات بيانًا رسميًا يحدد عدد الضحايا أو حجم الخسائر بشكل دقيق.

وأكدت الجهات المحلية أن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى المواقع المستهدفة فورًا، حيث شرعت في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، بينما لا تزال عمليات التقييم الميداني للأضرار والخسائر مستمرة.