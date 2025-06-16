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لابيد يدعو أمريكا للتدخل في الصراع مع إيران

05:51 م الإثنين 16 يونيو 2025

يائير لابيد

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وكالات

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى التدخل في الحرب مع إيران، ومساعدة إسرائيل في ضرب المواقع المحصنة بشدة مثل منشأة التخصيب النووي في فوردو، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقال لابيد، الذي يرأس حزب "هناك مستقبل"، إن القرار يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أضاف: "هذا يشكل تهديدًا للعالم أجمع".

وذكر لابيد لمراسل شبكة "سي إن إن"، نيك روبرتسون، في موقع سقوط الصاروخ وسط تل أبيب اليوم الاثنين: "أعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع - المنطقة والعالم والولايات المتحدة، وبالطبع إسرائيل. نحن على ثقة بأن الرئيس ترامب سيتخذ القرار الصائب".

وتابع: "إسرائيل ستضطر إلى الاستمرار حتى نتأكد من أن إيران لا تملك القدرة على أن تصبح تهديدًا نوويًا لشعب إسرائيل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أن ترامب رفض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وشنّت إسرائيل ضرباتٍ شاملةً على عددٍ من المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى صواريخها الباليستية. لكنّ منشأة فوردو شديدة التحصين، ومن المرجح أن تتطلب تدخلًا أمريكيًا إذا كان هدف إسرائيل هو ضمان تدميرها.

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