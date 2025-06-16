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إيران تعثر على صواريخ إسرائيلية زرعها جواسيس على أراضيها

05:42 م الإثنين 16 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

في تطور خطير ضمن المواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، كشفت قناة Press TV الإيرانية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف أنظمة صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات داخل الأراضي الإيرانية، والتي يتم التحكم فيها عن بُعد عبر الإنترنت.

ووفقًا للمصادر التي استندت إليها القناة، فإن عملاء إسرائيليين قاموا بزرع هذه المنظومات المتطورة داخل إيران بهدف تعطيل وتشويش أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ولم توضح القناة الموقع الدقيق لتموضع هذه الأنظمة.

وتُعد صواريخ "سبايك" من الجيل الثالث للأسلحة المضادة للدبابات، وتتميز بتقنية "أطلق وانسَ"، كما أنها مزوّدة بإمكانيات توجيه ذاتي. وتضم السلسلة خمسة طرازات مختلفة مخصصة لمهام متنوعة، من إنتاج شركة "رافائيل" الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع المتقدمة، ويمكن استخدام هذه الصواريخ من على مركبات أو على الكتف، وتصل مدى بعض النسخ المحمولة منها إلى 2500 متر.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار الحرب بين الجانبين، والتي دخلت يومها الرابع، حيث شنت إيران فجر اليوم ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية استهدفت وسط إسرائيل، في حين أعلنت تل أبيب مواصلة عملياتها العسكرية داخل العمق الإيراني.

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