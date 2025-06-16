اندلاع حريق "متعمد" غربي العاصمة الإيرانية

وكالات

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، بإندلاع حريق في منطقة سعادات آباد شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت "مهر" عن مصادر قولها، إن الحريق كان "متعمدًا". وتستمر الجهات المعنية في عمليات التحقيق، لكن حتى الآن، لم تصدر تفاصيل حول هوية المتورطين أو خلفيات الحادث.

وكانت الجهات الأمنية في إيران قد تمكنت في وقتٍ سابق من اليوم الاثنين من ضبط ورشة سرية مكونة من 3 طوابق في منطقة الري جنوب العاصمة طهران، كانت تستخدم لإنتاج المتفجرات والقنابل الدقيقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 200 كيلوجرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، ومنصات إطلاق، ومعدات تستخدم في تصنيع هذه المواد والأسلحة. وجاءت المداهمة إثر بلاغ عن تحركات مشبوهة داخل أحد المباني السكنية في المنطقة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.