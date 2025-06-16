إسرائيل: لا نخطط لتغيير النظام في إيران

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، لشبكة "إي بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل لا تخطط لتغيير النظام في إيران، وفق زعمه.

وأضاف ديفرين، "نهدف لإزالة التهديد النووي والصواريخ الباليستية وانتشار الإرهاب"، مؤكدًا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران مستمرة "طالما لزم الأمر".

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية منها مستشفى، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابات بين المدنيين.

وقال التلفزيون الإيراني إن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة ورش صناعية قرب مستشفى فارابي بمحافظة كرمنشاه غربي إيران. وأدى القصف إلى تضرر البنية التحتية للمستشفى، لا سيما قسم العناية المركزة، ما تسبب في إصابة عدد من المرضى وتحطم النوافذ والمعدات الطبية داخل المبنى.

ومن جانبه، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أنه "إذا لم تكبح أمريكا جماح النظام الصهيوني فإننا سنضطر إلى فعل أكثر إيلامًا"، وفق ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء.

وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين.