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مستشفى في كرمانشاه بإيران يتعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية

05:15 م الإثنين 16 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مستشفى في مدينة كرمانشاه، غرب إيران، تعرض لأضرار جسيمة يوم الإثنين، نتيجة غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة، في تطور جديد يُنذر بتصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب.

وبحسب تقرير مشترك للصحفيين مصطفى سالم، وجيانلوكا ميزوفيوري، ويوجينيا يوسف من شبكة CNN الأمريكية، فقد أظهرت فيديوهات بثتها وسائل إعلام إيرانية أضرارًا لحقت بمستشفى الفارابي، بما في ذلك انهيار سقف قسم يحتوي على أسرّة للمرضى.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن وحدة العناية المركزة كانت الأكثر تضررًا، مشيرة إلى أن عددًا من المرضى أصيبوا بجروح، نتيجة تساقط الزجاج وانهيار أجزاء من السقف فوق الأسرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد اتهم إسرائيل بـ"استهداف منشأة طبية"، ووصف الحادث بأنه "جريمة إنسانية وانتهاك للقانون الدولي".

في المقابل، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) لشبكة CNN إنها "ليست على علم بأي هجوم استهدف مستشفى في إيران"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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