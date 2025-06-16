سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل

وكالات

أفاد دبلوماسي إقليمي، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، أن إيران أبلغت سلطنة عمان وقطر بأنها ترفض الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، طالما أن مدنها لا تزال "تتعرض لهجمات إسرائيلية"، مؤكداً أن الرد الإيراني لم يكتمل بعد.

ونفى المصدر، الذي لم تسمه الشبكة، ما تم تداوله في تقارير إعلامية حول طلب إيران من مسقط والدوحة التوسط مع واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف المحادثات النووية، واصفًا تلك التقارير بأنها "غير دقيقة".

ولم يحدد الدبلوماسي متى تخطط طهران لإنهاء ما وصفه بـ"الرد الكامل" على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مدنًا ومنشآت داخل إيران.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن الجولة السادسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي كانت مقررة الأحد، قد أُلغيت، مشددًا رغم ذلك على أن "الدبلوماسية والحوار يظلان الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم"، على حد تعبيره.

كما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، أبلغ سلطان عمان، هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي اليوم، أنه يدعم الحلول الدبلوماسية من خلال الحوار والتفاوض، في لهجة تؤكد انفتاحًا مشروطًا على التفاوض بمجرد استكمال "الرد العسكري".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل القصف الإسرائيلي غير مبرر، وهو ما يعكس التصعيد المستمر بين الطرفين، رغم تحركات الوساطة الخليجية.