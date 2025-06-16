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الكرملين: بوتين وأردوغان ينددان بالهجوم الإسرائيلي على إيران

04:20 م الإثنين 16 يونيو 2025

بوتين وأردوغان

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وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على تسوية القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي بالوسائل السياسية والدبلوماسية.


وأدان بوتين وأردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم، الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد إيران، معتبرين أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى.


وأعرب الرئيسان عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي أدى بالفعل إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وينذر بعواقب وخيمة طويلة المدى على المنطقة بأسرها، بحسب ما جاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للكرملين.


واتفق الرئيسان الروسي والتركي على أنه في ظل التصعيد في الشرق الأوسط، ستحافظ الجهات المعنية في البلدين على تعاون وثيق.


ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان الاثنين، إن أردوغان أكد خلال اتصال مع بوتين أن دوامة العنف التي بدأت بالهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن المنطقة بأسرها.


كما نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة التركية تأكيدها أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أن تركيا مستعدة للوساطة لإنهاء الصراع على الفور والعودة إلى المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.

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