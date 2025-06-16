سلطان عُمان : نسعى لإنهاء الأزمة بين إيران وإسرائيل ومنع تفاقمها

مسقط- (د ب أ)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، حرص وسعي حكومة بلاده للمساهمة الفاعلة وبكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين إيران وإسرائيل ومنع تفاقمها، وإيجاد تسويات عادلة ومنصفة، بما يكفل عودة الحياة إلى مجرياتها الطبيعية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السُّلطان هيثم اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ووجه السلطان العماني، في بداية الاتصال التعزية والمواساة إلى الرئيس الإيراني في ضحايا "الاعتداءات" الإسرائيلية على بلاده، مستنكرًا ما سببته من أضرار في البنى الأساسية والمنشآت.

وأكد على أهمية التهدئة من الجانبين، والعودة للمفاوضات والحوار والتفاهم، لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته الكارثية، حفاظًا على سلامة أرواح السكان والمقدرات.

وثمّن الرئيس الإيراني الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان بقيادة السلطان لتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ترسيخًا لدعائم الأمن والسلم وتحقيقًا للاستقرار والازدهار لكافة الشعوب.

وأكد الرئيس الإيراني على أن "بلاده وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، تؤيد الحلول الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض، وملتزمة بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع العدالة وحق الدول في الدفاع عن النفس".